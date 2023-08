Útravaló – 2023. augusztus 30.

Jézusnak az írástudókhoz és a farizeusokhoz szóló lesújtó szavai folytatódnak: fejezzétek be, amit atyáitok elkezdtek! Nincs fájdalmasabb tapasztalás, mint bűnös haszonélvezőként abból élni, amit az ember az elődeitől örökölt. Az ember lehetőségeit meghatározza a származása, ezért gyakran nehézségbe ütközik: vagy megtagadja felmenőit, vagy vállalja azok hibáit is. Kérdés, hogy Jézus erre is utal-e, amikor kortársai viselkedését ostorozza, akik azzal, hogy magukénak vallják őseik örökségét, osztoznak is azok bűneiben, lévén, hogy mindenki előtt nyilvánvaló a vállalhatatlan múlt. Nem vonhatjuk ki magunkat őseink bűnei alól, ha használjuk a javakat, amelyeket azok bűnös módon szereztek.

