Útravaló – 2023. augusztus 31.

Máté kiszemelte a kiugró hibákat. Jézus itt azokkal a bűnökkel foglalkozik, amelyeket a leggyakrabban követünk el. Egyszer egy rossz életű fiatalember elment a bölcshöz, hogy mondaná meg, meddig folytathatja ezt az életet, és mikor kell végleg megtérnie ahhoz, hogy el ne kárhozzon. A bölcs ember azt mondta, elég, ha a halála előtt egy órával megváltozik. A fiatalember hazament, és folytatta addigi életét. Ám nyugtalanság vett rajta erőt, s visszament a bölcshöz azzal: Te nem adtál nekem jó választ! Azt is meg tudnád mondani, hogy mikor halok meg? Azt nem – felelte a bölcs. A mai evangéliumban is azon a napon, abban az órában tér vissza a gazda, amikor nem is sejtik.

Magyar Kurír