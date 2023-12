Útravaló – 2023. december 18.

Eljön a mi Királyunk, akit mint eljövendő Bárányt hirdetett János – szól a kezdőének. Jézust arról faggatják az evangéliumban a farizeusok, hogy milyen hatalommal cselekszik. Mire visszakérdez: Istentől való-e János működése? Ha igennel válaszolnak, elismerik Jézus hitelességét is, hiszen János őrá mutatva élt, tagadásukat viszont nem tudják megindokolni, ezért inkább hallgatnak. Nekünk, akiknek az advent folyamán társunk és rámutatónk volt a Keresztelő, most úgy kell látnunk Isten uralmának érkezését, mint ami nem a rossz kiirtására, hanem a jó megmenekítésére irányul, s hogy ő kész átvállalni a bűnösök terhét is. E szemléletmódváltás nélkül érthetetlen a közelgő ünnep.

