Útravaló – 2023. december 19.

Nem lesz többé félelem határainkon, mert ő a mi Szabadítónk… Évek óta védeni kell a különböző határokat, mert a menekültek, a hajléktalanok, a kiszolgáltatottak álcáját magukra öltve napról napra sokak csapnak be bennünket, s ennek eredményeként a társadalmon belül is a félelem határai épülnek azok köré, akik tényleges rászorulók, és nem csak álruhába öltözöttek. Isten személyesen indul a keresésünkre, velünk találkozva pedig meglátja és felkarolja azt, ami bennünk szegény és elesett. A félelem határait úgy győzhetjük le, ha követjük őt ebben: még most, az ünnep előtt mindegyikünk keresse meg azt, aki rá vár, mert egyébként elveszett, aki tőle remélheti a szabadító szeretetet!

Magyar Kurír