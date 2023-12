Útravaló – 2023. december 21.

Már jön is Urunk, Királyunk (…) Velünk az Isten (…). Ezzel a kiáltással harangozza be a szentmise kezdőéneke az üdvözítő Király érkezésének örömhírét. Olyan ez a néhány sor, mint a példabeszédekben az övéi közé visszaérkező Királyról szóló híradás, akinek fogadására és szolgálatára a sokadik őrváltás után is készen kell állni. Izajás szavai most, az advent végén ismét éberségre szólítanak minket, hogy ne csak az előkészítéssel, a fogadással legyünk elfoglalva, mint az evangéliumi Márta, hanem gondoljunk arra, hogy amikor megérkezik, le is telepedhetünk mellé, hogy számot adjunk neki arról, ami ebben az adventben történt velünk, s hogy elmondjuk neki, mennyire vártuk.

