Útravaló – 2023. június 19.

Órigenész szerint, ha Jézus mondását az arculütésről szó szerint vennénk, akkor az csak a balkezesekre vonatkozna, hiszen azok ütnek meg valakit jobb felől. A gonosznak megvan az a sajátossága, hogy kihív maga ellen. A gonosz ellen az a legjobb védekezés, ha észre sem veszed, ha úgy teszel, mintha nem értenéd. Hogy példát is mondjak: olykor még minősített pillanatokban is elmond valaki egy trágár vagy oda nem illő viccet. Ilyenkor nem az a megfelelő magatartás, ha nevetsz, nem is az, ha kikéred magadnak, hanem ha úgy teszel, mintha nem értenéd. Akkor arcul üt még egyszer (megismétli a viccet), de te erre sem reagálsz. Az illető pedig ilyenkor legyint egyet, és felhagy a próbálkozással, mert úgy ítéli meg, hogy ostoba vagy. Te győztél.

Magyar Kurír