Útravaló – 2023. június 23.

Ha az ember megáll egy fizetőautomatánál, és kezdi bedobálni az érméket, a kijelző pörög, és mutatja, mennyit dobj be még, hogy parkolhass, hogy felnyíljon a kar, hogy elinduljon a mosóprogram. De hiába van nálad euró, ha forintot kér, vagy forint, ha eurót. A minap azt gondoltam, megszabadulok a húszasoktól és az ötvenesektől, és elmentem egy autómosóba. Ám bármelyik érmét dobtam be, mindegyik zörögve visszahullott. Ekkor láttam, hogy a mosó csak százassal és kétszázassal működik. Dühös lettem. Nem tehettem mást, kerestem egy helyet, ahol beválthattam az aprópénzt. A mennyország kapuja semmilyen érmével sem nyílik. De elfogad jó cselekedetet, imádságot, megbocsátást, elfogadja a legkisebb mosolyt is. S ha összegyűlik ezekből annyi, amennyi kinyitja – beenged.

