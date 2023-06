Útravaló – 2023. június 24., Keresztelő Szent János születése

A gyermek az anyaméhben azt a vért kapja, ami az anyában kering. Ez a kapcsolat anya és gyermeke között egész életére meghatározza őt. Hátrányosan is, előnyösen is. Minden érték, ami az anyában megvan: a jóság, az őszinteség, a vallásos hit, átjárja a gyermeket, és ezekkel születik. Keresztelő Szent János születésének ünnepén arra a lényeges mozzanatra figyeljünk föl, hogy János szenvedélyes istenszeretete édesanyjától, Erzsébettől származik. Gyakori panasz, hogy egyszer csak a gyerek teljesen megváltozik, s a szülő maga sem érti, mi történt. Ezekben a nehéz időkben érdemes visszagondolni azokra a hónapokra, amikor a gyermek még magzat volt. A magyarázat mellett olykor megoldást is találunk.

Magyar Kurír