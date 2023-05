Útravaló – 2023. május 10.

„Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok.” A szőlőtő és a szőlővessző hasonlatával Jézus meg akarja tanítani nekünk, hogyan kapcsolódjunk szorosan az ő szeretetvalóságához, hiszen az ő szeretete táplálja a mi szeretetünket. Amikor éljük az evangéliumot, az ő életét éljük, és ez a szeretet odafordít minket embertársainkhoz. Sőt, ez a szentháromságos élet titka! Tehát annak a valóságnak kell uralkodnia közöttünk, aki maga az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ezzel örömünk egyúttal az ő öröme is. Milyen a kapcsolódásod hozzá? Ahogy a szőlővessző a szőlőtőn keresztül kapja az életet, ezért él és terem, úgy mi is csak általa és benne élünk. Jézus téged is meghív erre az új életre! Mi a válaszod?

