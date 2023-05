Útravaló – 2023. május 11.

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben.” Hogyan maradhatok meg Jézus szeretetében? A Krisztushoz tartozást a Feltámadott ajándékaként, az örök Szeretet kegyelméből élhetjük meg. Tudva azt, hogy bűneink miatt nem szerezhetünk érdemeket. A Jézushoz tartozás megélése a szeretet, amely parancsainak megtartásában nyilvánul meg. A másik ember szeretetéhez tőle kapjuk nap mint nap a segítséget, megmaradva benne. Ahogy ő is megmaradt az Atya szeretetében. Ha jelen van közöttünk a jóindulat és a megértés, amit az Atyától hozott, akkor átélhetjük az ő örömét is. Megélem ezt a közösséget? Mit teszek, hogy megmaradjak az ő szeretetében?

Magyar Kurír