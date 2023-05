Útravaló – 2023. május 13.

„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” Jézus búcsúzik övéitől, és megjövendöli apostolainak, hogy rájuk is kereszt vár. Jézus látja, hogy a szokásaikban és hagyományaikban megdermedt, beszűkült gondolkodású emberek nem értik a magasabb erkölcsi követelményeket. Az apostolok is találkozni fognak az ellentmondásokkal, így hasonlóvá válnak a mesterükhöz. Ahogy Jézust sem értették, sőt elutasították, úgy őket is megvetik majd. Jézus hitelesen tanúskodik az Atya akaratáról, és a vértanúságot is vállalta. Türelemre hív minket is, hogy megismertessük az Atya szeretetét azokkal, akik keresik őt. Mit teszel, amikor megvetéssel, elutasítással találkozol? Tudsz-e türelemmel válaszolni?

Magyar Kurír