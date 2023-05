Útravaló – 2023. május 17.

A Szentlélek megnyitja a szívüket, az értelmüket, és elvezeti őket a teljes igazságra. Most még nem értik Jézus tanításának értelmét, sőt magát Jézust sem tudják elhelyezni messiásvárásuk kliséibe. Értetlenül figyelik Jézus tetteit, nem tudják, hová tegyék a szavait. Jézus többet is mondott volna az Atyáról, de még nem voltak elég erősek hozzá. Először el kellett szakadniuk önmaguktól. Teljesen üressé, gyengévé kellett válniuk. És amikor elszakadtak kicsinyes elgondolásaiktól, betölti őket a Szentlélek. Az Igazság Lelke sok mindenre fényt derít. Ami eddig élettelen volt, most megtelik élettel, mert Isten élet. Hagyod-e, hogy értelmedet és szívedet ma is megnyissa a Szentlélek Isten?

Magyar Kurír