Útravaló – 2023. május 18.

„Még egy kis idő? Nem értjük mit beszél.” Jézus az utolsó vacsorán búcsúzik tanítványaitól. A halál elválasztja tőlük, és ez szomorúvá, bizonytalanná teszi majd őket. A világ pedig örül, mert azt hiszi, hogy végleg legyőzte. Mi is átéljük Jézus távollétét, hiszen csak a hit homályában szemlélhetjük. A mai világ is úgy gondolja, hogy végleg kirekesztette őt a történelemből. Például Istenre is megpróbálja alkalmazni azt a gyakorlatot, hogy akiről nem beszélünk, az nincs is. Kis idő csupán, és te sem itt vagy. Számodra is véget ér ez a valóság, és kezdődik egy másik. Ki fog emlékezni rád száz év távolából? Az üdvösség öröme időtlen öröm, és senki el nem veheti tőled! Érted, mit beszél?

Magyar Kurír