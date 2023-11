Útravaló – 2023. november 24.

Sokszor hangzik el: „Nem kell nekem templomba mennem azért, hogy imádkozni tudjak.” Avilai Szent Teréz is vigasztalja egyik nővértársát, aki nem tud annyi időt tölteni a kápolnában, amennyit szeretne: „a fazekak között is ott van az Isten”. A szüntelen imádság parancsa szükségessé is teszi, hogy a templomon kívül is imádkozzunk, de a kettő kiegészíti egymást. Mert a templom az Isten háza: segítség. Segít, hogy gondolatainkat Isten felé irányítsuk, hogy rendet teremtsünk háborgó lelkünkben. A templom szent hely: szükségünk van arra, hogy rendszeresen betérjünk oda, hogy fizikálisan is elkülönüljünk a világtól, a mindennapok zajától, hogy új impulzusokat kaphassunk. Alakítsuk is úgy a közös imádságainkat, liturgiáinkat, hogy azok új impulzusokat adjanak a résztvevőknek!

