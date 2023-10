Útravaló – 2023. október 19.

„Jaj nektek…” Jézus a farizeusok külsőséges vallásosságáról szól. Ők ugyan látványosan megtartják a törvényt, de a lényegét nem értik, vagy nem akarják érteni. Az ószövetségi törvény nem lehet a végleges megoldás, mert könnyen vissza lehetett élni vele. Ahogy a prófétákkal bántak, úgy bánnak most Jézussal is. Ahogy azokat elutasították, úgy utasítják el őt is a tanításával együtt. Ezzel folytatják atyáik bűnös tetteit. Ezért figyelmezteti őket Jézus, hogy rájuk száll minden igaz vére, amit igaztalanul kiontottak. Itt nem azt mondja, hogy az atyák bűne miatt a fiakat bünteti, hanem azt a közösségi magatartást bélyegzi meg, amely szemben áll Isten tervével. Istennek ma veled is terve van.

Magyar Kurír