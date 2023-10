Útravaló – 2023. október 20.

„Mondom nektek, barátaimnak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de aztán semmi egyebet sem tudnak tenni.” Jézus meg akarja erősíteni tanítványait, és minket, mai tanítványait is, hogy ne féljünk az üldöztetéstől, a próbatételektől. A gonosz félelmet kelt körülöttünk, mert a félelem gúzsba köt, megbénít. Hányszor hangzik el Jézus ajkáról: „Ne féljetek!” Tudja ő, hogy az Atya olyannak teremtette az embert, hogy ne féljen, hanem bízzon a gondviselő Istenben. Testvérem, most mitől félsz? Add oda aggodalmaidat Jézusnak, és szabaddá tesz! Neki olyan erős figyelme van ránk, emberekre, hogy még a hajunk szálait is számontartja. Ki figyeli azt, hogy lehullott a fejéről egy hajszál?

Magyar Kurír