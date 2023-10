Útravaló – 2023. október 7.

„Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” A hetvenkét tanítvány örömmel tért vissza Jézushoz. Egymás szavába vágva mesélhették a tapasztalataikat. Mindezek hallatán Jézusból is kifakad az öröm, mert látja már a jövő Egyházának életét. Megtörik a sátán uralma! A tanítványok örömének forrása pedig az, hogy nevük fel van írva az égben. Az Egyház küldetésének végső célja, hogy rajtunk keresztül a keresők, a kételkedők megismerjék Isten örök szeretetét. Hírnöke vagy-e ennek a szeretetnek? Csak benne találod meg boldogságodat. Így veszed észre ma is a feléd közeledő Jézust. Csak így hallod, amikor megszólít! Örömmel teszem mai feladataimat is.

Magyar Kurír