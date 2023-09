Útravaló – 2023. szeptember 11.

A szentleckében olvasható mondaton sokan fennakadnak. Hogyan lehetséges az, hogy Krisztus szenvedéséből még hiányozna valami? Nem váltott meg teljesen? Azt hiszem, éppen ebből kiindulva is megtalálhatjuk a helyes választ. Ha Krisztus, mint az Egyház Feje életét adta értünk, akkor nekünk, a tagoknak is hozzá kell tennünk személyes áldozatainkat a gonosz fölötti teljes győzelemhez. Jézus kereszthalálának „szelídebb” változata a nagycsütörtöki lábmosás, de a mondanivaló ugyanaz. Isten megalázkodik a mi üdvösségünkért. Van, akinek a keresztje keményebb, durvább, mert nagyobb a teherbíró képessége, mások keresztje viszont szelídebb, enyhébb, de csendes hűséget kíván. Ők a lábmosó szeretet képviselői. Valamelyik táborba mindenképpen be kell lépnünk, ha kereszténynek merjük nevezni magunkat.

