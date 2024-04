Útravaló – 2024. április 19.

Sault egészen felajzotta a lehetőség, hogy írásos felhatalmazás birtokában letartóztassa a keresztényeket, és megbilincselve vigye őket Jeruzsálembe. Hogy kiket is? A szent szöveg erről nem ad egyértelmű eligazítást, csak ennyit mond: „ennek a tannak a követőit” (ApCsel 9,2b). Totális gondolatrendőrség működött. Az a rengeteg különböző nép és kultúra (mezopotámiaiak, Frígia, Pontusz, Ciprus lakói) mind hozta magával a vallását is. Nos, ez nem volt zavaró, csak a keresztények okoztak felfordulást. A damaszkuszi úton a lováról lezuhanó Sault egy férfihang szólítja meg: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,4) Kétségtelen, hogy Jézus szólt. Saul pedig ezt gondolhatta: Ki is vagy te? Különben is, semmi közünk egymáshoz. Én világiakat, férfiakat és nőket, az új tan követőit jöttem összeszedni. Nem volt nyitott a szeme arra, hogy a közösség valódi teste a köztünk élő Jézusnak. Nekem vajon van-e szemem arra, hogy a gyenge és bűnös Egyházon át felismerjem Jézus testét?

Magyar Kurír