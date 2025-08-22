Útravaló – 2025. augusztus 22.

Ma és holnap Rut könyvéből olvasunk egy-egy szakaszt a szentmisében. Úgy tűnik, hogy itt is igaz: a kivétel erősíti a szabályt. Ahhoz, hogy egy-egy szabály élhető legyen, kell néhány kivétel. A babiloni fogságból visszatért zsidók, érthető okokból, szigorúan figyeltek arra, hogy csak maguk között házasodjanak. Kénytelenek voltak viszont szembesülni azzal, hogy nem kisebb egyéniség, mint Dávid király felmenői nem tisztán zsidók. Obednek, Dávid király nagyapjának színre lépését magyarázza ez a könyv, aki moábita eredetű. Egészen más időkből származó, de hasonló eset: a Saulból lett Pál minden volt, csak apostol nem, és mégis tagja lett a tizenkettőnek. Úgy tűnik, az emberi szabályokat és törvényeket Isten szereti felborítani és összezavarni egy-egy váratlan húzással, hogy ezek a szabályok vagy törvények életszerűek legyenek.

