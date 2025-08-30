Útravaló – 2025. augusztus 30.

2025. augusztus 30., szombat
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

A talentumokról szóló példabeszédet hallva eszembe jut, hogy ez a gazdag úr egészen nagyvonalú volt, amikor rá merte bízni a vagyonát az intézőkre. Akkoriban nem voltak még bankok, legalábbis a mai formában nem. Emberekre bízta a pénzét, akik jól vagy rosszul gazdálkodtak vele. A kockázatot láthatta előre. Ma ezerféle befektetési konstrukció között válogathatunk, feltéve, ha van mit befektetnünk, de a kockázat ma sem kisebb. Ha pénzt fektetünk be, lehet, hogy sokat nyerünk, de a bukás veszélye továbbra is fennáll. Ha viszont, a példabeszéd üzenetét szem előtt tartva, a nekünk adott talentum(ok) szerint kezdünk élni, biztos, hogy Isten barátságát fogjuk élvezni. És ez több mint bármiféle anyagi nyereség.

Fotó: Merényi Zita

