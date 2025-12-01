Útravaló – 2025. december 1.

Egy alkalommal egy nem hívő család meghívott, hogy ügyeikben segítséget kérjenek. Kérdeztem tőlük: miért engem? Azt válaszolták: részt vettünk az egyházközségi sítúrán, ahonnan a rendtársaiddal késtetek, és ekkor, míg a hívek vártak, olyan szépen beszéltek rólatok, hogy ez bizalmat ébresztett bennünk. A kafarnaumi százados is bizonyára azért mert Jézushoz fordulni, mert hallott a csodáiról, szépen beszéltek róla, ez nyitotta meg a párbeszédet a Mesterrel, majd vezetett a mindenki üdvét akaró ígérethez. A távolról érkezőknek nagyon fontos ez az egymásról, az Egyházról, a szent dolgokról való szép beszéd, jó szó. Gyakoroljuk ezt adventben, hogy az Ige ilyen módon is közénk testesülhessen!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír