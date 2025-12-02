Útravaló – 2025. december 2.

Az Úr Jézus tanítványaira bízza, hogy jó hírével betöltsék a földet, aminek elsődleges feltétele a vele való életviteli közösség. Itt láthatják meg, ki is az általa kinyilatkoztatott Atya, és döbbenhetnek rá arra, hogy ennek az ismeretnek a mélysége és magassága adja meg az ember igazi helyét, kicsiny voltának ismeretét. Szüntelen mozgásban kell lenniük, elindulásban és visszatérésben, Istent az ember, embert az Isten elé vinniük. Az, ami a Fiúra bízatott tehát a tanítványok része. A történelmi helyzet pedig, amiben az ember él, Isten elé tárva egyfajta viasszá lesz, amelybe az Úr belevési a saját képét. A tanítványi öröm ezekből a találkozásokból és benyomásokból fakad.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír