Útravaló – 2025. december 2.

Nézőpont – 2025. december 2., kedd | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Az Úr Jézus tanítványaira bízza, hogy jó hírével betöltsék a földet, aminek elsődleges feltétele a vele való életviteli közösség. Itt láthatják meg, ki is az általa kinyilatkoztatott Atya, és döbbenhetnek rá arra, hogy ennek az ismeretnek a mélysége és magassága adja meg az ember igazi helyét, kicsiny voltának ismeretét. Szüntelen mozgásban kell lenniük, elindulásban és visszatérésben, Istent az ember, embert az Isten elé vinniük. Az, ami a Fiúra bízatott tehát a tanítványok része. A történelmi helyzet pedig, amiben az ember él, Isten elé tárva egyfajta viasszá lesz, amelybe az Úr belevési a saját képét. A tanítványi öröm ezekből a találkozásokból és benyomásokból fakad.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató