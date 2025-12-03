Útravaló – 2025. december 3.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Szent Máté evangéliumában a betegek és a nyomorultak úgy özönlenek Jézushoz, mint a prófétai látomásokban a nép az eszkatologikus lakomára. A Mester a gyógyítás után azonban még tartogat valamit számukra, nem csupán egyszeri orvoslást, hanem ennek a gyógyult állapotnak az éltetését, táplálását. A keresztségben mi magunk is gyógyulást nyertünk, ekkor kapott állapotunk épségét pedig az Eucharisztia tartja fenn és táplálja, testesíti be a végső, nagy lakomába. Ráadásul a mi jó cselekedeteink is lehetnek olyanok, amelyek gyógyulást adnak a sebekre, miközben résen kell lennünk, hogy ezzel egyúttal elősegítsük testvéreink mind mélyebb Krisztushoz kapcsolódását.

