Útravaló – 2025. december 31.

Amikor János levele azt mondja: Itt az utolsó óra!, az evangélium a kezdetekhez vezet el bennünket: Kezdetben volt az ige. Az idők végezetének és kezdetének pontját a testté lett Ige köti össze. Jézus ad értelmet az év végének és kezdetének is, hiszen még annak számjelölése is az ő köztünk lakásának jegyét viseli magán, minden általa lett…, mindnyájan az ő teljességéből merítettünk. Hogyan látom az elmúlt esztendőm értelmét Krisztusban? Miként tudok értelmes évet tervezni Krisztussal? Az Atyát az ő Egyszülötte nyilatkoztatta ki, vajon ebben az évben miként mutatta meg nekem magát? Éljek ma az antikrisztussal való harc legerősebb eszközével, ismételjem gyakran és hitvallólag: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír