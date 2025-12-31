Útravaló – 2025. december 31.

Nézőpont – 2025. december 31., szerda | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Amikor János levele azt mondja: Itt az utolsó óra!, az evangélium a kezdetekhez vezet el bennünket: Kezdetben volt az ige. Az idők végezetének és kezdetének pontját a testté lett Ige köti össze. Jézus ad értelmet az év végének és kezdetének is, hiszen még annak számjelölése is az ő köztünk lakásának jegyét viseli magán, minden általa lett…, mindnyájan az ő teljességéből merítettünk. Hogyan látom az elmúlt esztendőm értelmét Krisztusban? Miként tudok értelmes évet tervezni Krisztussal? Az Atyát az ő Egyszülötte nyilatkoztatta ki, vajon ebben az évben miként mutatta meg nekem magát? Éljek ma az antikrisztussal való harc legerősebb eszközével, ismételjem gyakran és hitvallólag: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató