Útravaló – 2025. július 14.

Nyugtalanító dolgokat hallunk ma Jézustól. Kardról beszél, viszályokról, alapvető kapcsolatainkról. Nyugtalanító, de nagyon is reális. Mert melyikünk nem tapasztalta, hogy küzdenünk kell a felnőttségért, hogy milyen nehéz is kilépni a családi elvárásokból, hogy milyen nehéz, akár egy papi, szerzetesi közösségben is, Krisztust követő embernek lenni? Vállalok-e még konfliktust Jézusért? És itt valóban őszintének és reálisnak kell lennem, mert nagy a kísértés, hogy én magam leszek a fontos és nem Jézus! A regula a szerzetesek között ismeri azokat, akiknek iránytűjük a saját akaratuk, vágyaik. Kiemelten fontos, hogy újból és újból magunkba nézzünk: tudok-e engedelmes lenni, tudok-e alázattal élni és másnak is igazat adni?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír