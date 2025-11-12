Útravaló – 2025. november 12.

„Mert akik a szent dolgokkal szentül bánnak, megszentelődnek” – tanítja a Bölcsesség könyve. Szent Jozafátra különösen igaz ez. Isten népének hitünk igazságára tanítása egyszerű szavakkal, valamint a hívek gyakori gyónásra bátorítása és persze a papságé a gyóntatásra – a lelkiélet magától értetődő elemei voltak számára. Sokszor magunk sem értékeljük igazán, hogy az igével és a szentségekkel milyen kincseket adott kezünkbe Isten. A vele és az egymással való egység nem képviselhető úgy, hogy Istentől, a szentség forrásától elszakadunk. Szent Jozafát életében nyomon követhető volt a megszentelődés következménye is: akit a szent megszentel, az környezetének megszentelőjévé is válik.

