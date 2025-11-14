Útravaló – 2025. november 14.

Mai olvasmányunk szépen rámutat: az ember hajlamos rövidlátó módon szemlélni és értelmezni a természet dolgait. Pedig nagyon hasznos, ha a bennünket körülvevő világ szépségének, működése törvényszerűségeinek hátterét folytonosan és élő hittel kutatjuk. Így jutunk el ahhoz az életadó, személyes Alkotóhoz, aki végtelen bölcsességében mindent alkotott, és aki gondviselő szeretetével mindent fenntart. Hozzá tartozásunkat és a világban elfoglalt helyünket igazán értékelve, a természeti kincsek láttán szívünk hálára gyullad a Természetfölötti iránt. Ez persze nem nélkülözi a tanulás fáradalmait, ami által szintén a minket kereső Úrra találunk, és engedjük, hogy ő ránk találjon.

