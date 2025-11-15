Útravaló – 2025. november 15.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Isten Igéje nem nyelvtani forma, annál sokkal mélyebb valóság: élő személy. Mi az Újszövetség rendje szerint már tudjuk: a mennyei Atya egyszülött Fia, aki emberré lett a mi üdvösségünkért. Már a Bölcsesség könyve is ráérez: Isten személyesen tesz népéért, és nem csupán tőle elhangzó szóval, hanem az egész teremtést újjáalkotó Igéje által, aki vele egylényegű. Ma ünnepelt egyháztanítónk, a természetet is ismerő Albert jól tudta: a teremtett világ igazi megszentelése, felemelése épp a természetfölötti, isteni Ige által történik, aki testté lett, és benne maga az Atya nyilvánítja ki számukra végtelen szeretetét a Szentlélekben.

