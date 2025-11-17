Útravaló – 2025. november 17.

Nézőpont – 2025. november 17., hétfő | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Az olvasmányban említett „testgyakorló iskola” a zsidóság számára nyilvánvalóan nem azért lehetett rossz, mert a mozgás, a magunkra való helyes odafigyelés helytelen volna. Hanem amiatt a pogány ideológia miatt, amit ez új kultuszként hozott. Keresztény körökben is sokszor bajban vagyunk a saját testünkkel. Egyesek válogatás nélkül behódolnak bármilyen idegen filozófiával terhelt testkultusznak, másik végletként pedig sokan azt gondolják, nekünk lelki emberekként nincs dolgunk a test „szánalmas porhüvelyével”. Mindkét szemlélet visszaüt. Az Ige ugyanis testté lett, így testiségünket még inkább megszenteli, és saját testében támadt fel, ezért várhatjuk mi is a test feltámadását.

Fotó: Lambert Attila

#liturgikus jegyzet #Útravaló

