Útravaló – 2025. november 20.

Nézőpont – 2025. november 20., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Jeruzsálem tagadhatatlanul zarándokcélpont. És nem csak a választott nép tagjai számára, hiszen, ahogyan Izajás írja: „odaözönlenek mind a nemzetek” (Iz 2,2). Jézus mégis látja lelki szemei előtt a Szent Város pusztulását. Ebben a világban semmi sem maradandó. Az igazi pusztulás oka azonban nem a természetes amortizáció, hanem a bűn által előidézett romlás, amikor az Istentől elfordult ember a kegyelem védőpajzsa nélkül tapasztalja a pusztító erőknek való kiszolgáltatottságát. Jeruzsálem további sorsát követhetjük a történelemben. A mennyei Jeruzsálem azonban elpusztíthatatlan, és földi zarándokutunk tökéletes célpontja. Ott a könnyek felszáradnak, és minden nép otthonra lel.

