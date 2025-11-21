Útravaló – 2025. november 21.

A mai ünnep, melynek apokrif alapjai vannak, amolyan hiánypótló jellegű. Az eredet, a gyökerek a régi emberek számára különösen fontosak voltak. A választott nép gyermekei közé tartozik a názáreti szűz is, mint „Sion leánya”, aki fontos küldetést kap az üdvösség művében. Ahhoz, hogy tudatosan töltse be hivatását, melyben a benne testet öltött Ige frigyszekrényévé, szentélyévé lesz, neki is jó ismerkednie a jeruzsálemi templommal, ott nevelkedve, magába szívva a kegyelem atmoszféráját. Küldetése azonban túlmutat az ószövetségi kereteken, hiszen éppen Fia – aki egyúttal Isten egyszülött Fia is – lesz az újszövetség kapuja, mint a „hit szerzője és beteljesítője” (Zsid 12,2).

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír