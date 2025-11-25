Útravaló – 2025. november 25.

Vannak keresztények, akiknek figyelmét állandóan a végidő kérdései kötik le. Persze nem egy szentírási vagy XVI. Benedek-i eszkatológiára gondolok, hanem ilyen-olyan „próféciákra”, riogatásra, saját elméletek sokaságára, melyek jól terjeszthetők az erre fogékony társak körében. Sarkosabb példával élve: csodálatos valóság az emésztőrendszer működése. De ha valaki csak annak végső fázisával foglalkozik, az beteges szemléletet szül. Fontos rész az is, de a teljes rendszer működése nem merül ki abban. Így hitünkben is jó keresni és megőrizni az egyensúlyt, hogy ne csupán a végső dolgok érdekeljenek bennünket, hanem az egész üdvrend csodálatos valósága, amelynek a végidő is része.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír