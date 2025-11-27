Útravaló – 2025. november 27.

Nézőpont – 2025. november 27., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

„De, királyom, én ellened sem vétettem” – jelenti ki Dániel az oroszlánok vermében. Hányszor megkísért minket, hogy a bennünket bántalmazókat a szánkra vegyük, és mintegy elégtételt véve az általuk okozott kárért, mi is elmondjuk őket sok mindennek! Gyakran bizonyulunk gyengének ezen a téren. Dániel példája ebben is megragadó, hiszen a halál lehetséges közelsége sem lendíti ki Istenbe vetett hitéből és bizalmából, s még ebben a reménytelennek látszó, kiszolgáltatott helyzetben sem vetemedik arra, hogy gyalázza a vele embertelenül bánó királyt. A keresztjét a Golgotára cipelő Jézus előképét is megláthatjuk benne, aki inkább megbocsátást kér üldözői számára az Atyától, de átkot semmiképp.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató