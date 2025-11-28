Útravaló – 2025. november 28.

Nézőpont – 2025. november 28., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Az Ősöreg képe beszédes, ám óvakodnunk kell attól, hogy betű szerinti értelmezéssel hatoljon a tudatunk mélyére. Valóban, Isten öröklétű, de ez nem jelent e világi értelemben vett korosodást. A régi magyar nyelv „öreg Isten” kifejezése is inkább a nagyságára utalt. Mondhatnánk: Isten „örökifjú”. És mindaz, aki vele kapcsolatba kerül és marad, lelkében mintegy megfiatalodik. Az Egyház is, bár kétezer éves, a Lélek tüzében bensőleg mindig megújul. Az imádság és a liturgia segítenek, hogy örökké fiatal maradjon a hitünk, és mindig újjáéledő reménységgel tekinthessünk a jövőbe. A mennyei Atya háza tehát nem „öregotthon”, hanem örök otthon. Az Örökkévaló ereje soha meg nem fogyatkozik.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató