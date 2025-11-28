Útravaló – 2025. november 28.

Az Ősöreg képe beszédes, ám óvakodnunk kell attól, hogy betű szerinti értelmezéssel hatoljon a tudatunk mélyére. Valóban, Isten öröklétű, de ez nem jelent e világi értelemben vett korosodást. A régi magyar nyelv „öreg Isten” kifejezése is inkább a nagyságára utalt. Mondhatnánk: Isten „örökifjú”. És mindaz, aki vele kapcsolatba kerül és marad, lelkében mintegy megfiatalodik. Az Egyház is, bár kétezer éves, a Lélek tüzében bensőleg mindig megújul. Az imádság és a liturgia segítenek, hogy örökké fiatal maradjon a hitünk, és mindig újjáéledő reménységgel tekinthessünk a jövőbe. A mennyei Atya háza tehát nem „öregotthon”, hanem örök otthon. Az Örökkévaló ereje soha meg nem fogyatkozik.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír