Útravaló – 2025. november 29.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

A polgári év végét sokan szeszgőzös mulatozással „virrasztják át”, ez azonban lényegesen különbözik a keresztény ember virrasztó lelkületétől. Az egyházi év végén Urunk és Egyházunk épp ez utóbbi értelemben vett virrasztásra, számvetésre, hálaadásra hív. Érezzük, hogy nem egyszerűen lezárul valami, hanem folytatódik, és a jó dolgok folytatásához Isten Igéje újabb és újabb ösztönzéseket nyújt számunkra. Szombati nap lévén megköszönjük Égi Édesanyánknak is, hogy szeretettel kísért bennünket, és oltalmát kérjük a következő időszakhoz, hogy Krisztus kérésének megfelelően az új egyházi évben még állhatatosabbak legyünk a virrasztásban és a szüntelen imádságban.

