Útravaló – 2025. november 3.

Ahol ember él és mozog, ott előbb-utóbb megjelennek az érdekek. Keserű tapasztalat tud lenni, amikor az ember ráeszmél: korábban azért tiszteltek, kerestek, mosolyogtak rám kedvesen az emberek, mert komolyabb pozícióban voltam. Most már csak az teszi, akinek én vagyok fontos, nem a címem, rangom, főnököm. Ezek szerint akkor sem én érdekeltem őket valójában? Jézus arra tanít, hogy jótetteinket ne földhözragadt érdekek mozgassák. Meghökkentő javaslattal áll elő: hívjuk meg azokat, akiket az emberek sokszor lenéznek, elutasítanak, kitaszítanak. Épp azért, hogy Istentől várjuk a jutalmat, ne tőlük. Próba is ez: hiszem-e igazán, hogy Isten mindent lát és helyesen értékel?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír