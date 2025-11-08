Útravaló – 2025. november 8.

Nézőpont – 2025. november 8., szombat | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kovács Zoltán, a budapesti Szent István-bazilika helyettes plébánosa ad útravalót.

Egy-egy vészhelyzet, betegség, konfliktus, váratlan csapás igen hamar más fénybe helyezi a korábbi értékrendünket. Kezdenek felértékelődni a valóban fontos dolgok és személyek, s megmutatkozik a hamis értékek megtévesztő csillogása. Jézus szavai arra indítanak, hogy ne várjuk meg feltétlenül azt a sötétséget, melyben a csillagfényt értékelni tudjuk, hanem időben vegyük észre, mi az, ami Isten szemében igazán értékes, és éljünk is ennek megfelelően. Az elsőszombat arra is ösztönöz, hogy a Szűzanyára tekintsünk, felismerve lelkületében annak az Istennek a magasztalását, aki „hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt”.

Fotó: Kuzmányi István

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató