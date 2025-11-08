Útravaló – 2025. november 8.

Egy-egy vészhelyzet, betegség, konfliktus, váratlan csapás igen hamar más fénybe helyezi a korábbi értékrendünket. Kezdenek felértékelődni a valóban fontos dolgok és személyek, s megmutatkozik a hamis értékek megtévesztő csillogása. Jézus szavai arra indítanak, hogy ne várjuk meg feltétlenül azt a sötétséget, melyben a csillagfényt értékelni tudjuk, hanem időben vegyük észre, mi az, ami Isten szemében igazán értékes, és éljünk is ennek megfelelően. Az elsőszombat arra is ösztönöz, hogy a Szűzanyára tekintsünk, felismerve lelkületében annak az Istennek a magasztalását, aki „hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt”.

Fotó: Kuzmányi István

Magyar Kurír