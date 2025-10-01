Útravaló – 2025. október 1.

„Kövess engem” – mondja Jézus. Követése radikális döntést kíván. Akár a szívedből fakad, hogy követnéd őt, bárhová mégy is, akár ő szólít meg, hogy kövesd, a válaszodnak egyértelműnek kell lennie. Ő megadja neked az erőt ahhoz, hogy ne csak a szavaiddal, hanem az egész életeddel válaszolj neki. De ha kételkedsz, ha bizonytalankodó vagy, akkor figyelmeztet: „Senki, aki kezét az eke szarvára téve hátra tekint, nem alkalmas Isten országára.” A meghívás, a hivatás teljesítése sürgetőbb, mint az a szolgálat, amit mások különben is elvégeznek. Kövess engem – mondja az Úr neked is. Igen, neked is, ma is, abban a hivatásban, amelyben elköteleződtél neki.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír