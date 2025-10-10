Útravaló – 2025. október 10.

Jézus sok nehézségbe ütközött tanító útja során. Az önző ember nem érti az Atya tervét. Jézus pedig csodáival és jótéteményeivel újra és újra próbálja megértetni velük, hogy Isten szereti az embert, és országa köztünk van. Régi módszer, s még napjainkban is sokan használják, hogy besározzák és rágalmazzák a jó szándékú embert. Jézus tekintélyét is kisebbíteni akarják, ezért mondják róla, hogy csodáit a gonosz erejével viszi végbe. Jézus azonban nem viszonozza a támadást, hanem gondolkodásra készteti őket. Az ő csodái mögött mindig észrevehetjük a jó szándékot és a szeretetet, továbbá Isten irgalmát. Te mit szoktál tenni, amikor igazságtalanul rágalmaznak, lejáratnak? Van türelmed szeretettel válaszolni?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír