Útravaló – 2025. október 11.

„És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!” Jézus, válaszul az asszony felkiáltására, megmondja boldogságunk titkát. Meghallani Isten szavát… Hallgatták az emberek az írástudók magyarázatait, de meg nem hallották, pláne nem értették, mert elviselhetetlen terheket raktak a nyakukba, és vallásosságuk így pusztán kötelességteljesítés volt, illetve bűntudat amiatt, hogy nem tesznek meg mindent. Jézus szavait és példabeszédeit viszont megértették, mert felemelte a lelküket Isten szeretetének valóságába. Úgy mondta, amit mondott, hogy az mindenki számára járható úttá vált. Hallgatói figyelmét az Atyára irányította. Így az a boldogság útjává vált és válik ma is mindazok számára, akik életre váltják Isten kinyilatkoztatását.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír