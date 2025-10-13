Útravaló – 2025. október 13.

Nézőpont – 2025. október 13., hétfő | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

A csodaváró, követelőző tömeg folyamatosan ott tolong Jézus körül. Ő sokszor szeretne tanítványaival lenni, vagy egyedül imádkozni, de mindig utánajönnek. A tömeg a szavaira kevésbé kíváncsi, inkább a csodákra. Azt várják, hogy gyógyítsa meg a betegeiket, adjon nekik enni, teljesítse a kéréseiket. Hányszor fordulsz így Jézushoz? Ő több mint csodadoktor, mint problémamegoldó lélekbúvár! A csodái nem önmagukért vannak, hanem jelei Isten szeretetének és irgalmának! Egyúttal igazolják, hogy Isten országa nem földi értelemben vett ország, és a Messiás nem úgy szabadító, ahogyan ők várják. Az Emberfia is jel, amelynek ellene mondanak. Ő ma is meglepetést tartogat a számodra. Hagyod-e meglepni magad?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató