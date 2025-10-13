Útravaló – 2025. október 13.

A csodaváró, követelőző tömeg folyamatosan ott tolong Jézus körül. Ő sokszor szeretne tanítványaival lenni, vagy egyedül imádkozni, de mindig utánajönnek. A tömeg a szavaira kevésbé kíváncsi, inkább a csodákra. Azt várják, hogy gyógyítsa meg a betegeiket, adjon nekik enni, teljesítse a kéréseiket. Hányszor fordulsz így Jézushoz? Ő több mint csodadoktor, mint problémamegoldó lélekbúvár! A csodái nem önmagukért vannak, hanem jelei Isten szeretetének és irgalmának! Egyúttal igazolják, hogy Isten országa nem földi értelemben vett ország, és a Messiás nem úgy szabadító, ahogyan ők várják. Az Emberfia is jel, amelynek ellene mondanak. Ő ma is meglepetést tartogat a számodra. Hagyod-e meglepni magad?

