Útravaló – 2025. október 14.

Az evangéliumban nem étkezési szabályokról, hanem vallási témáról van szó, amelyet Jézus hasonlattal világít meg. A farizeusok külsőleg, felszínesen gyakorolták vallásosságukat. A szabályok és utasítások betartása motiválta őket, és nem az élő hit. A piacról hozott élelmet és az edényeket nem egészségügyi okokból mosták meg, hanem azért, mert arra gondoltak, hátha tisztátalan ember érintette meg azokat, és ezáltal tisztátalanná váltak. Ilyen külsőségek mellett nem gondoltak arra, hogy igazi tiszteletet kellene mutatniuk Isten iránt. Ezért mondja Jézus, hogy a külsőségekkel törődnek, belül azonban tele vannak tisztátalansággal. Isten előtt a belsőd, a szándékod a legfontosabb! Szentmisén vagy, ahogy megszoktad?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír