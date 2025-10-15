Útravaló – 2025. október 15.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

„Jaj, nektek farizeusok!” Jézus vendégségben van egy farizeusnál, és nem éppen barátságosan, vendéghez méltó tapintattal viselkedik, amikor vendéglátójának fejére olvassa látszatvallásosságát. A vendéglátó megbotránkozik azon, hogy Jézus nem végzi el az evés előtti szertartásos mosakodást, hogy megszabaduljon a sok tisztátalan érintéstől. A külsőségekben megmutatkozó „látványvallásosság” helyett Jézus a szív szeretetét és az igazságosságot hangsúlyozza. A farizeusok az emberek előtt akartak tökéletesnek látszani, nem Isten előtt. Téged mennyire határoznak meg szavaidban, cselekedeteidben az emberi elvárások, a családodnak, főnöködnek, elöljáródnak való megfelelni akarás? Kinek akarsz tetszeni?

