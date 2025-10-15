Útravaló – 2025. október 15.

„Jaj, nektek farizeusok!” Jézus vendégségben van egy farizeusnál, és nem éppen barátságosan, vendéghez méltó tapintattal viselkedik, amikor vendéglátójának fejére olvassa látszatvallásosságát. A vendéglátó megbotránkozik azon, hogy Jézus nem végzi el az evés előtti szertartásos mosakodást, hogy megszabaduljon a sok tisztátalan érintéstől. A külsőségekben megmutatkozó „látványvallásosság” helyett Jézus a szív szeretetét és az igazságosságot hangsúlyozza. A farizeusok az emberek előtt akartak tökéletesnek látszani, nem Isten előtt. Téged mennyire határoznak meg szavaidban, cselekedeteidben az emberi elvárások, a családodnak, főnöködnek, elöljáródnak való megfelelni akarás? Kinek akarsz tetszeni?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír