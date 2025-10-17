Útravaló – 2025. október 17.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

„Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!” Jézus figyelmezteti tanítványait a farizeusok képmutatására, és arra bátorítja őket, hogy ne féljenek azoktól, akik csak a testet tudják megölni, de a lelket nem. Jézus hangsúlyozza, hogy Isten mindenről tud, még a hajszálainkat is számontartja. Ez a rész arra emlékeztet minket, hogy Isten szeretete és gondviselése végtelen, és hogy az igazi félelemnek csak Istennel szemben van helye. Bátorítást nyerünk arra, hogy hitünket bátran megvalljuk, és ne engedjünk a képmutatás kísértésének. Isten szemében mindannyian értékesek vagyunk, és ő gondoskodik rólunk minden helyzetben. Megad neked mindent ahhoz, hogy eljuss az örök életre.

