Útravaló – 2025. október 18.

Jézus tapasztalatszerzésre küldi tanítványait. Meg kellett tanulniuk, hogy mivel Jézus küldi őket, így azzal az erővel bírnak, amivel ő rendelkezik, és a terve megvalósul. Itt már a majdani küldetés lényeges elemei is felismerhetők. Ne keressenek támaszt a földi javakban, a pénzben és más eszközökben, hanem bízzák magukat az Atya gondviselő erejére, ahogyan azt Jézus tette egész küldetése során. Gyakorolják a szeretetet! Ne csak az egyéni képességeikre alapozzák az útjukat, hanem Jézust adják, aki az emberek közé küldte őket! Ahol nem fogadják be őket, ott ne vitatkozzanak, hanem menjenek tovább! Jézus téged is küld. Oda, ahol élsz, ahová a hivatásod szólít. Tudsz-e ezzel a bizalommal és hittel indulni, és így tenni a feladataidat?

Fotó: Lambert Attila

