Útravaló – 2025. október 20.

„Esztelen, még az éjjel számonkérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?” Emberi kapcsolatainkat mennyire befolyásolja a pénz, a vagyoni helyzet! Ebből származik minden kirekesztés, megkülönböztetés. Pedig, testvérem, mindent, amid van, itt fogsz hagyni, ebben a világban. Még azt a ruhát is csak használod, amit éppen most viselsz! Az örök életed azonban attól függ, hogy a javakat, amiket Istentől kapsz, hogyan használod mások és önmagad boldogítására. Szerzel-e maradandó értékeket? Aki túlságosan beleragad földi vágyainak kielégítésébe, az mivel fog elszámolni az örök életben? Belső gazdagságunkat visszük csak magunkkal. Isten pedig egyetlen dolgot fog kérdezni: „Mit tettél?”

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír