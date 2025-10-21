Útravaló – 2025. október 21.

„Boldogok azok a szolgák, akiket Uruk megérkezésekor ébren talál.” Keresztény életünk olyan, mint a virrasztás. Ébren kell lennünk, mert nem tudjuk, mikor indulunk számot adni életünkről. Találkozni fogunk Jézussal, és ő szembesít minket életünk értékeivel vagy éppen értéktelenségeivel. Az evangélium nem a szigorú bírót állítja elénk, hanem azt, aki meg akar jutalmazni minket. Arról is beszél, hogy hűségesen tartsunk ki a jótettekben, és szerezzünk érdemeket, amíg tudunk. A halálunk pillanatában ugyanis lezárul az érdemszerzés ideje. Éld a szeretet örök pillanatát, és vedd észre, amikor elérkezik egy-egy élethelyzetben. Örömben vagy éppen fájdalomban. A szeretet nem ismer félelmet! „Ne féljetek!”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír