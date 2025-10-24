Útravaló – 2025. október 24.

„Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság?” Isten atyaként közeledik teremtményeihez. Az embert értelmes lénynek alkotta, ezért azt akarja, hogy értelmével is elfogadja őt. Jézus, amikor csodákat tesz, ezt szeretné megmutatni mindenkinek. Igazolja a kinyilatkoztatást. Népének vezetői azonban nem ismerik fel küldetését, mert olyan jeleket várnak tőle, amelyek őket igazolják. Azt várják, hogy a Messiás beteljesíti elvárásaikat, és itt a földön elérkezik Isten országa. Jézus azonban nem ezért jött közénk! A körülöttünk lévő életben naponta üzen nekünk az Úr. Jeleket küld. Hidd el, testvérem, nincsenek véletlenek, csak csodák vannak. Ha a jeleket felismered, találkozol Jézussal! Figyelj!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír