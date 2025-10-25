Útravaló – 2025. október 25.

2025. október 25., szombat
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István keszthelyi címzetes esperes plébános ad útravalót.

Jézus megjelenése és az általa hozott kegyelem igazi természetfeletti ajándék, amely megvilágítja az ember sorsát, feladatát és életének értelmét. De ki vagyunk téve környezetünk és az emberek hatásainak. Ebben a légkörben bontakozik ki bennünk a hit és az Isten iránti bizalom. A számadás fenn van tartva a túlvilágra. Itt, a földön az a feladatunk, hogy megtegyük a kötelességeinket. Ott, ahol élünk, ahol lakunk, dolgozunk vagy tanulunk. Igen, ott, azok között az emberek között tegyük meg Isten akaratát! Hányszor elmerengenek sokan: ha nem itt élnék, ha nem ezekkel az emberekkel találkoznék naponta, akkor... Ébredj fel! Jézusnak itt van szüksége rád! Nem véletlenül küldött éppen ide téged!

Fotó: Merényi Zita

